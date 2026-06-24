Внимание мазут: Прониква през кожата и носи риск

Мазут продължава да изплува по плажовете на Южното Черноморие. Сигналите до РИОСВ за замърсявания с нефтопродукти са повече от 40.

Д-р Радослава Бекова, главен асистент към секция "Биология и екология на морето" в Института по океанология при БАН, коментира, че замърсяването основно е локално и не представлява проблем за екосистемата.

Експертът добавя, мазутът е изключително тежък за самите организми. “Това е нефтопродукт, който може да увреди самата система механично и полепва по пясъка, водораслите, рибите, като химичен агент може да увреди по химичен начин самите организми и техните функционални системи", обясни пред "България сутрин" д-р Бекова.

Голям риск е полепването на мазута по птици или риби, защото ги уврежда и те не могат да се възстановят.

Механично почистване

Д-р Бекова е категорична, че мазутът трябва да бъде почистен механично, в противен случай ще има дълготрайни последици на локалните места. Експертът добави, че няма как да бъде 100% чисто.

“Чисто механично трябва да бъде отстранен мазутът от компетентни органи. Времето е изключително важно. Дори и доброволци да бъдат извикани, трябва да бъдат обучени. Трябва да бъде иззет, имаме едно плаване на разлива по повърхността, част от него потъва и уврежда дънните местообитания. Така увреждаме ценните видове организми, водорасли, морска трева, които са местообитание на редки видове", алармира д-р Бекова.

Рискове за човека

Пред Bulgaria ON AIR тя каза какви са рисковете за човек от контакт с мазута. Д-р Бекова обясни, че основният проблеми е при малките деца и домашните любимци, които се разхождат по плажовете.

"Съветът ми е да не го пипат с голи ръце, прониква през кожата, хора с дерматитни заболявания могат да се усложнят, не е добре да се вдишва, защото е токсичен продукт", предупреди експертът от Института по океанология.

Д-р Бекова е добавя, че има начин да се проследи откъде мазутните петна са стигнали до нашето Черноморие.

"Може да се провели дали са стари или нови - трябва по-дълбок анализ, откъде са били теченията и ветровете. Има проследяване на движението на корабите. Не се правят достатъчно проверки, не се анализират достатъчно данните . не мисля че е трудно да се разкрият виновниците, Необходим е бърз анализ, да изискаме всички достъпни данни. От една страна контролът може да бъде засилен, анализът трябва да е по-задълбочен и адекватен", призова д-р Бекова.

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