Патриарх Даниил: Трябва да се върнем при Бога, да възпитаваме децата във вярата

В навечерието на Успение Богородично Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи послание към православните християни, като говори за Божията милост, застъпничеството на Пресветата Богородица и изпитанията пред българското семейство и младите хора, предаде БГНЕС.

"Цялата Църква в тази вечер пее: "При раждането на Господа Своя Христос е останала Дева. И при успението си, при заспиването си, не си напуснала света, а си останала с нас", каза патриарх Даниил.

По думите му тези думи са изпълнени с утеха за вярващите. Пресветата Богородица остава близо до човека и след своето успение, а през цялата история на Църквата нейната чудотворна помощ към православните християни и към всички хора многократно се е проявявала.

Патриархът подчерта, че най-голямата радост за християните е в застъпничеството на Божията майка, която чрез своите молитви измолва Божията милост и избавление от духовната смърт - от отделянето на човека от Бога.

"Имаме една изключително силна застъпница пред Бога, която да изпросва Божията милост за нас и да ни учи как да живеем", посочи патриарх Даниил.

Той припомни и думите на Христос на Кръста, когато Той поверява Своята майка на апостол Йоан Богослов. В този жест Църквата вижда и осиновяването на цялото човечество от Господа, а Божията майка се превръща в майка и застъпница за всички християни.

Без вяра следва разпад на личността

Патриарх Даниил засегна и един от най-болезнените въпроси на съвремието - кризата на нравствените ценности и изпитанията, пред които са изправени младите хора и българското семейство.

Посланието му е категорично: отдалечаването от Бога води до духовна и нравствена криза.

"Без вяра следва разпад на личността", заяви българският патриарх.

Той посочи, че още в Свещеното Писание се съдържа предупреждение за последствията от безбожието - когато човек отхвърли Бога, настъпва нравствено разстройство и разпад.

Според патриарх Даниил съвременната криза в нравствените ценности не може да бъде разглеждана отделно от своя духовен корен.

"Когато говорим в днешно време за криза в нравствените ценности, трябва да знаем какъв е коренът на това", каза той.

Ако обществото иска да преодолее тези "язви", пътят според патриарх Даниил минава през връщането към Бога и възпитанието на децата във вяра и добродетели.

"Ако искаме да излекуваме тези язви, трябва да се върнем при Бога, да почнем да възпитаваме децата във вярата, в добродетелите, за да може Божията помощ да помогне да се преодоляват всички страшни изпитания, които ни заобикалят", подчерта той.

"Честит и благословен празник!", пожела Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на православните християни.