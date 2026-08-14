"Ако искаха, щяхме да сме го направили": Махершала Али приключи с "Блейд"

Махершала Али вече не се интересува от осъществяването на дълго планирания си филм "Блейд" ("Blade").

Marvel Studios обяви още през 2019 г., че 52-годишният Али ще изиграе Блейд - хибрида между човек и вампир, известен още като Ерик Брукс, когото Уесли Снайпс превърна в емблематичен герой на големия екран през 90-те години.

Освен гласовата поява на Али във филма "Вечните" ("Eternals") от 2021 г. обаче проектът така и не се реализира. Сега, докато промотира новия си филм "Твоята майка, твоята майка, твоята майка" ("Your Mother Your Mother Your Mother"), актьорът разкри пред GQ, че вече е продължил напред и е оставил "Блейд" зад гърба си.

"Не и с мен. Най-добрият начин, по който мога да отговоря на този въпрос, е следният - когато погледна какво е било предназначено за мен, изборът е бил между това и онова, а аз избирам това", заяви Али, когато беше попитан дали в момента той и Marvel Studios все още имат някакво общо бъдеще с "Блейд": "Без да искам да ги обидя. Работя професионално вече почти 30 години и едно от нещата, които научих, е, че онова, което е за теб, е за теб, а онова, което не е - просто не е. По някаква причина този проект не е за мен. Ако искаха да го направят, щяхме да сме го направили. Така че трябва да продължа напред - и вече го направих."

От проваления "Блейд" се ражда нов филм

Първоначално Али трябваше да работи по "Блейд" със сценариста и режисьор Басам Тарик, който напусна проекта през 2022 г., както Variety съобщи тогава.

Вместо това 39-годишният Тарик насочва вниманието си към "Твоята майка, твоята майка, твоята майка", а Али го последва. Според GQ във филма актьорът влиза в ролята на мюсюлманин, който работи като наемен убиец в Хюстън и внезапно губи съпругата си.

Пред изданието Али сподели, че проектът "до голяма степен съвпада с типа работа, с която искам да бъда запомнен".

"Всъщност не искам да бъда известен с римейкове. Бих искал да правя оригинални неща, които докосват хората и им въздействат по уникален начин. Така че съм добре", каза той през смях по повод очевидно изоставения нов прочит на "Блейд". "Пак казвам - имахте ме под договор, разполагат с милиарди долари, ако искаха да направят филма, щяхме да сме го направили. Така че няма да правим този филм. Когато погледна този проект и "Блейд", нямаше как да направя и двата. А причината този филм изобщо да съществува е, че онзи проект се разпадна и Басам получи времето, пространството, енергията и концентрацията да напише този сценарий, а след това отново да се обърне към мен. Аз пък успях да използвам уменията, върху които бях работил повече от година, докато тренирах за "Блейд". В този смисъл на някакво ниво се чувствам творчески реабилитиран - поне в собственото си пътуване със самия себе си."

Али е категоричен и че вече не иска въпросите за "Блейд" да бъдат отправяни към него.

"Чувствам, че съм готов да продължа напред и да оставя въпросите за "Блейд" зад гърба си. Тези въпроси са към тях. Те не искаха да го направят, така че те трябва да отговорят на този въпрос", допълни той.

Представител на Walt Disney Studios, която притежава Marvel Studios, не е отговорил веднага на запитването на People за коментар.

Кевин Файги: Чувствам се като огромен неудачник

Новите коментари на Али идват само дни след като ръководителят на Marvel Studios Кевин Файги заяви пред подкастъра Джош Хоровиц в "Щастлив, тъжен, объркан" ("Happy Sad Confused"), че се чувства "като огромен неудачник и провал, задето не успяхме да осъществим проекта с Махершала".

Marvel все пак върна 64-годишния Уесли Снайпс като Блейд за кратка поява в "Дедпул и Върколака" ("Deadpool & Wolverine") от 2024 година.

По време на среща с журналисти през 2025 г. Файги обясни още, че студиото "не е било уверено", че разполага с достатъчно добър сценарий за "Блейд", за да започнат снимките, съобщи Deadline.

"Не искахме да причиним това на Махершала, нито на самите себе си", допълни тогава той.

Marvel продължава с нови лица

По време на презентацията на Marvel на Comic-Con в Сан Диего в събота, 25 юли, Файги обяви, че Райън Гослинг ще се присъедини към кинематографичната вселена в нова версия на филмите "Призрачен ездач" ("Ghost Rider").

Същия ден студиото разкри и че британският актьор Дейвид Джонсън ще участва в следващия филм "Черната пантера" ("Black Panther") на сценариста и режисьор Райън Куглър.