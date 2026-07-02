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Български ученици спечелиха 4 медала от балканската олимпиада по физика

Те се върнаха със златен, сребърен и два бронзови медала

02.07.2026 | 17:35 ч. 0
МОН

МОН

Български ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала от Осмата балканска олимпиада по физика (Balkan Physics Olympiad, BPO 8), която се състоя в Истанбул, Турция. С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Златният медал беше спечелен от Мирослав Драганов от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас.

Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия.

Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия.

Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели.

Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17-годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона.

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