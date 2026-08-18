Полицията дръпна шалтера на шумни купони в Сливенско

Единадесет озвучителни системи са иззети при полицейска операция срещу нарушаването на тишината в малки населени места и вилни зони в Сливенско, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

Акцията е проведена от служители на участък "Петолъчка" в периода от 14 до 17 август. Основните ѝ цели са били опазване на обществения ред, спазване на Закона за защита от шума в околната среда и Наредбата за обществения ред на Община Сливен, както и осигуряване на пътната безопасност.

В рамките на операцията полицаите са посетили общо 35 места. В 32 от случаите причината е била нарушаване на тишината. Иззети са 11 озвучителни системи.

Установени са и 25 нарушения на Закона за движението по пътищата и Наредбата за обществения ред на Община Сливен. Съставени са 14 глоби с фиш и 11 акта.

Петима души са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Причините за задържанията са свързани с домашно насилие, кражба, отправяне на заплахи и неизпълнение на полицейско разпореждане.

В акцията са участвали и екипи на Зоналното жандармерийско управление - Бургас.

Операцията е част от предприеманите в областта мерки за опазване на обществения ред и ограничаване на нарушенията, свързани с прекомерен шум и неспазване на изискванията за тишина, пише БТА.