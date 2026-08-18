Част от родителите на децата, замесени в убийството м Пловдив, саботирали помощна на социалните

До момента с част от децата е работено, като са били насочвани към социални услуги. При някои от семействата обаче е липсвало съдействие от страна на родителите, а при други се отчитат слаб интерес и липса на доверие към системата за закрила на детето, което е възпрепятствало оказването на ефективна превантивна подкрепа. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова след среща с представители на дирекциите "Социално подпомагане" в Пловдив и региона във връзка с трагедията на Младежкия хълм, предаде NOVA.

Министър Ефремова заяви, че част от непълнолетните, замесени в случая, са имали предишни противообществени прояви.

"Някои от тях са били насочвани към услуги, но в крайна сметка системата не е успяла да предотврати случилото се на хълма", допълни тя. "С всички деца, които не са в ареста, в момента работят социалните служби и отделите за закрила на детето. Те са насочени към съответните социални услуги, където специалисти им оказват нужната подкрепа."

По нейни думи, тъй като в момента част от децата се намират в ареста, социалните служби не могат да предприемат конкретни мерки спрямо тях на този етап, но след това ще им бъде оказана психологическа подкрепа.

Министър Ефремова постави акцент и върху необходимостта от възстановяване на доверието в институциите. Според нея то е сериозно нарушено и именно липсата му води до ситуации с подобен "трагичен край".

Минималната работна заплата

"През 2027 г. ще имаме различен размер на минималната работна заплата (МРЗ). Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме със социалните партньори. Не мога да спекулирам в момента с числа по отношение на горната граница, тъй като, за да бъде изчислена тя, ни трябват окончателните статистически данни и окончателно съгласие за формулата на МРЗ", обясни Ефремова.

Тя добави, че дискусиите продължават, но увери, че има сериозно сближаване на позициите.Надявам се още в рамките на тази седмица да имаме окончателни споразумения, така че да пристъпим към изменение на законодателството, каза тя.

От Министерството на финансите съобщиха след вчерашната работна среща, че правителството и социалните партньори са се обединили около механизма за определяне на МРЗ за страната, при който промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя в какви граници може да нарасне минималното възнаграждение.

Представители на синдикатите и на бизнеса потвърдиха, че преговорите вървят добре и има конкретни допирни точки.