Ден 4: Издирването на 11-годишната Наталия продължава, включват Amber Alert

Издирването на 11-годишната Наталия продължава вече четвърти ден, съобщава БНТ.

В издирването тази нощ са се включили и доброволци. 40-годишният Асен Симеонов, с който се предполага, че момичето е изчезнало, също се издирва.

Екипите бяха планирали да тръгнат от варненското село Константиново в 22 часа вчера, за да претърсят отново района, но след сигнал, че двамата издирвани са забелязани в Провайдийско, те потеглиха към село Бързица малко след 20 часа.

Снощи са били подадени няколко различни сигнала, последният – от хора, които са видели мъж и момиче в нивите край Бързица. Полиция, жандармерия и доброволци с дронове оградиха един от терените и претърсваха няколко часа в района на Бързица, Бозвелийско и Царевци и след полунощ.

Задействат Amber Alert

Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert ще бъде задействана до обед във Варненска и съседните области.

Потребителите на мобилните оператори във Варненска и съседните области ще получат съобщение за издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от бившия партньор на майка си.

Издирването продължава, включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването похитителят се придвижва пеша заедно с детето.