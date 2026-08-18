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Николета Лозанова съблазнява по червено бельо

Пак удиви с тяло

18.08.2026 | 23:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Николета Лозанова пак удиви последователите си в социалните мрежи.

38-годишната плеймейтка публикува в профила си в Instagram серия кадри от лятото си.

Първата снимка определено направи доста голямо впечатление. На нея виждаме как красавицата се излежава в легло, в гръб е, като е по червено бельо - сутиен и изрязани прашка. Перфектно се забелязва апепитната ѝ фигура.

Има и кадри на различни помещения, а после виждаме любимият ѝ Ники Михайлов на терасата - само па хавлия.

После брюнетката позира по бяла рокля в кухнята.

Към края на поредицата Николета пак е на леглото по червеното бельо.

Почитателите ѝ правят комплименти за тялото.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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звезди Николета Лозанова тяло червено бельо
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