Никол Кидман проговори за "лудата" си любов с Том Круз

Никол Кидман направи доста рядък коментар за брака си с Том Круз.

59-годишната актриса и 64-годишният актьор се запознаха на снимачната площадка на "Дни на грохот" през 1989 г., а на Коледа през 1990 г. сключиха брак. Двамата се разделиха през 2001 г.

Никол била много млада, когато се омъжи за Том - само на 23 г., и хората я предупреждавали да не го прави - защото връзката им ще засенчи нейната кариера. Но тя не ги послушала, тъй като била "лудо влюбена". И бракът ѝ се струвал като нещо естествено.

"Омъжих се толкова млада. Изведнъж бях на 22 - 23 г. и имах този съпруг, който е огромна филмова звезда. Но ми се струваше напълно естествено. Ние просто се влюбихме лудох и беше толкова простичко. Помня, че хората ми казваха: "ОК, ами, това наистина ще повлияе на кариерата ти.". И аз бях така: "Не ми пука. Влюбена съм. Искам да съм омъжена". И после аз бях неговата "съпруга", и те казваха: "Видя ли, ние ти казахме". А аз: "И какво? Не трябваше да се омъжа за мъжа, когото обичам? Разбира се, че ще захвърля кариерата си. Не ми пука", обясни актрисата пред британския "Vogue".

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