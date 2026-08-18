Украйна вижда руските цели почти в реално време: сателитите променят войната с дронове

Руските оператори на дронове вече спяха. Белият им автомобил беше паркиран пред малка къща в окупираната част на Южна Украйна. На около 50 километра оттам двама украински оператори бяха спрели камиона си в гориста местност край поле. Те сглобяваха средноразмерен дрон, натоварен с две бомби.

Мишената им беше ясна – спящите руски оператори.

Този път украинският екип разполагаше с ново и мощно средство – високотехнологични сателитни изображения, които предоставяха почти актуална информация за местоположението и движението на руските сили. Само година по-рано доставката на подобни изображения до фронтовите части можеше да отнеме дни заради по-старите технологии и сложната командна структура. Това сериозно затрудняваше атаките срещу подвижни цели, каквито са войниците, укриващи се в сгради.

Сега обаче екипът за разузнавателна поддръжка, който наблюдаваше къщата, изпрати на операторите прясно сателитно изображение. На него ясно се виждаше белият автомобил, паркиран пред дома – достатъчно основание да се предположи, че руските оператори са вътре.

Бързото предоставяне на висококачествени сателитни снимки на войските на фронта е едно от ключовите постижения на бойното поле през последната година, което позволява на Украйна да нанася бързи удари срещу оръжейни складове, логистични центрове и лагери на войските дълбоко в територията, контролирана от Русия, както и в самата Русия.

Камионът, използван от "Тихи" и партньора му, известен с позивна "Тепло", всъщност беше мобилен команден център, натоварен с компютри, свързани с търговски спътници.

В едно ново устройство, разработено от холандската компания Bravo1Alpha, изображенията се предават към устройство, което прилича на преносима конзола за видеоигри, от която пилотите могат да търсят цели, да планират траектории на полета и дори да стрелят с оръжия от дронове.

В някои случаи войниците на фронтовата линия могат сами да управляват сателитите, бързо да анализират изображенията за цели и след това да стрелят с оръжията си. Бързите сателитни изображения също им помагат да проверят кои цели са били поразени и да стрелят отново, ако е необходимо.

Войниците все още се нуждаят от одобрение от по-висшестоящи командири, за да поразят цели, което намалява риска от грешки от страна на по-неопитни пилоти. Но процесът вече е значително по-опростен, пише NYT.

Тези постижения подкрепят усилията на Украйна да изолира окупирания от Русия Кримски полуостров.

Неотдавнашни удари, подпомогнати от сателитни данни, унищожиха фериботни терминали, от които Русия се нуждае за снабдяването на полуострова, както и логистичните маршрути, необходими за поддържането на въоръжението и продоволствието на войските, воюващи в южна Украйна.

През юни войници от 422-ри отделен полк за безпилотни системи на Украйна използваха сателитни изображения, за да набележат и унищожат няколко съоръжения в окупираната Запорожска област, които Русия използва за заглушаване на сигналите на Starlink – система, която много украински дронове използват за навигация. Полкът наскоро участва и в операция за унищожаване на няколко скъпи руски системи за противовъздушна отбрана в Крим, наред с други цели.

Тъй като войната в Украйна до голяма степен е затънала в кърваво затъване, напредъкът на бойното поле все повече се свежда до надпревара за нови технологии, които могат да дадат предимство на едната страна. Дроновете – независимо дали във въздуха, на сушата или в морето – се очертават като най-ефективният начин за убиване или осакатяване на враговете.

Но тази технология е по-малко ефективна, когато става дума за откриването им. Дроновете за наблюдение, известни като I.S.R., могат да бъдат свалени или сигналите им да бъдат заглушени. Обхватът им е ограничен, както и физическата площ, която могат да обхванат.

Космосът предлага следващата граница.

Украинците използваха сателитни снимки, предоставени от съюзнически правителства и търговски предприятия, за да подпомогнат борбата си срещу Русия още преди инвазията през 2022 г. Но доскоро това беше дефицитен ресурс. Достъп до тях имаха само висшите командири, които ги използваха при стратегическото планиране на високо равнище.

Дори този достъп беше ограничен и уязвим към прекъсвания. През март 2025 г., например, президентът Тръмп нареди на Пентагона да спре споделянето на сателитни снимки с Украйна, макар че в крайна сметка достъпът беше възстановен.

През последната година достъпът до сателитни снимки значително се разшири, като те се предоставят от правителството на САЩ и частни компании. „Vantor“, търговска компания, която от години работи с Украйна, наскоро изстреля шест нови спътника, с което общият им брой достигна 10. Спътниците ѝ вече могат да обхващат до седем милиона квадратни километра от планетата ежедневно, което е достатъчно, за да сканират украинското бойно поле многократно, заяви Уил Кокос, главен директор по трансформацията на компанията.

Спътниците могат да предоставят изображения на една и съща зона до 15 пъти на ден, което помага на войниците да търсят фини промени в терена, които биха могли да сочат възможни руски цели.

Изображенията могат да бъдат получени за по-малко от 15 минути, макар че по-често това отнема до няколко часа. Това все пак е огромно подобрение в сравнение с недалечното минало, когато понякога отнемаше дни.

Появата на войната с дронове промени облика на бойното поле от началото на тази война. Изчезнаха големите концентрации на бронирана техника, логистичните центрове и групите войници, които лесно можеха да бъдат забелязани и взети на прицел.

Майор Колесник настоя да се срещнем в гората извън Запорожие, в югоизточна Украйна, а не в командния пункт или в самия град, изплашен от дроновете, които кръжат над главите ни.

Компаниите за търговски сателитни услуги поддържат огромни архиви със снимки, натрупани с течение на времето, което позволява на полевите командири да изучават фините промени в околната среда, следи в полето, повалени дървета, наскоро изчистена земя, които биха могли да сочат, че се крие дадена цел.

Преди година можеше да отнеме дни, докато сателитните снимки стигнат до войските на фронта, което затрудняваше поразяването на цели с удари от дронове с голям обсег. Сега екипите за подкрепа могат да предоставят на пилотите на дронове актуални сателитни снимки много по-бързо.

В границата на гората двамата украински оператори на дронове, наблюдаващи къщата с руснаците, очакваха потвърждение за целта си. Войникът, известен като Тепло, извади на телефона си видео от скорошен удар, осъществен с помощта на сателитни данни. То показваше гъста гора в Херсонска област, в която не се виждаха военни цели. Но след като проучиха сателитните снимки в продължение на няколко седмици, войниците откриха пътеки, водещи към гората, които не се виждаха на по-ранните снимки. В друго видео същата гора се беше превърнала в адска картина от горящи превозни средства.

В края на полето цареше зловещо спокойствие, като звукът на щурците се прекъсваше само от време на време от експлозивни трясъци в далечината. Но пилотите бяха напрегнати и в готовност за вражески дронове. Странни звуци ги караха да се сепват. Пилотът, известен като "Тихи", има превързана ръка след неотдавнашен сблъсък с руски FPV дрон.

Първият опит за унищожаване на къщата с руските пилоти беше прекъснат от руски бомбардировки. Дронове "Шахед" и мощни плаващи бомби прелетяха през небето. Оборудването за електронна война, което Украйна използваше, за да смути GPS сигналите на руските оръжия, попречи и на украинския екип да изстреля своето оръжие.

Няколко нощи по-късно беше по-тихо и екипът най-накрая успя да нанесе удара.