Шакира не дава гаджето на Пике да бъде под един покрив със синовете ѝ

Шакира и Жерар Пике се разделиха преди четири години, но отношенията между бившата двойка отново попаднаха във фокуса на медиите. Причината този път е Клара Чиа Марти – настоящата партньорка на бившия футболист – и правилата, които според публикации в испаноезичните медии са част от договореностите за двамата им синове.

Според информация, която отново се появи в международната преса през юли 2026 г., Клара Чиа не трябва да прекарва време с Милан и Саша или да бъде с тях под един покрив, когато момчетата са при баща си, освен ако Шакира и Пике не се договорят за друго. Подробностите от споразумението им обаче не са публично достъпни.

Темата отново стана актуална след финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. Пике присъства на мача заедно със синовете си – 13-годишния Милан и 11-годишния Саша, но без Клара Чиа. Именно отсъствието ѝ върна вниманието към предполагаемата договорка между бившите партньори.

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