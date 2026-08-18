860 кг тютюн и над 1500 кутии цигари откриха в изоставена кариера край Враца

Стотици килограми тютюн, над 1500 кутии цигари и материали за производството им са открити в района на изоставена кариера край врачанското село Костелево, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

На находката попаднали служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при претърсване на района.

Открити са 860 килограма тютюн без български акцизен бандерол, 1513 кутии цигари от различни марки, както и хартия за цигари, филтърни материали, лепила и опаковки.

По случая е образувано досъдебно производство.

Според отчета на ОДМВР - Враца през 2025 г. в областта са регистрирани 20 престъпления, свързани с акцизни стоки, при 30 година по-рано.

За същия период са проведени общо 164 специализирани полицейски операции. При проверките са иззети 105 733 къса цигари без български акцизен бандерол, 30,840 килограма нарязан тютюн и 1886 литра етилов алкохол, пише БТА.