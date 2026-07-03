Вашите сигнали: Липсваща табела за нощен транспорт и частни кофи за боклук

По закон и етика в България, на бензиностанциите и в обособени хранителни обекти е позволено да изхвърляте единствено малки количества отпадъци, генерирани на място или при пътуване. Допустимо ли е обаче отношението, с което се е сблъскал наш потребител в платформата на Helpbook.info?

„Има поставени кофи 3 бр. пред Макдоналдс, кв. "Полигона", на улицата, която е входна към квартала, малко след завоя. Днес (инцидентно и само веднъж) изхвърлих чиста картонена опаковка (след взета пратка от офис на Спиди по-надолу по улицата). Веднага се понесоха крясъци от Макдоналдс, че кофите са частна собственост. Първо: никъде не е обозначено, че тези контейнери са само за Макдоналдс. Второ: ако наистина са частни, мястото им не е на обществената улица, създавайки затруднение за движението на автомобилите и евентуално за ПТП. Въпросът ми е: Плаща ли това заведение съответните такси за използване на обществената улица? Ако не - редно ли е тези кофи да бъдат премахнати оттам. Частната собственост е редно да бъде поставена в границите на частните терени. Как ще бъде осигурен достъп на сметоизвозващите камиони е тяхно лично задължение и проблем.“ (целият сигнал - тук)

Друг наш потребител изпаднал в недоумение, тъй като повечето от нас знаем, че спирките на нощния градски транспорт в София се обозначават чрез допълнителни информационни табели със специален дизайн и номериране. Те се поставят върху съществуващите спиркови знаци на дневния транспорт, където маршрутите се дублират.

„Спирка "Шести септември", посока към Младост, на нощна линия N1 е без обозначителна табела или табло, къде точно спира нощният автобус. ЦГМ е информирана няколко пъти за последните около 2 години. Спирката фигурира в разписанието на нощен транспорт, но е неясно къде точно трябва да се чака автобусът.“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.