Бананово лате - абсолютен хит при маникюрите

С всеки нов сезон - появяват се и нови тенденции. Вече сме в разгара на лятото и определено наблюдаваме много нови хитове, що се касае до маникюрите.Поредният такъв завладява сезона. Става дума за нокти бананово лате, съобщават от американското издание на "Cosmopolitan".

След като първо видяхме как маникюрът кокосово лате става популярен през лятото, сега е време друга напитка да краси ноктите.

Бананът напоследък е навсякъде в света на красотата. Много модерни през тази година са плодовите, сладникави парфюми с аромат на този жълт плод. А банановите балсами за устни също са голям хит. Сега бананът завладява и маникюрите.

Какво представляват ноктите бананово лате? Както се досещате - те са в мек, нежен, млечен жълт нюанс. Те са по-светлата, фина версия на класическия жълт маникюр.

Вместо ярък, слънчев, наситен жълт нюанс, изберете по-кремообразен, светъл, блед, леко лъскав, пенлив. Все едно сте смесили млечнобяло с класическо жълто.

Важно е този светъл, бледожълт лак да стои като прозрачен и да лъщи - точно както изглежда напитката бананово лате.

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