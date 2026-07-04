От 1,80 евро за чадър и шезлонг до 180 евро за шатра: Колко ни струва сянката

Колко ни излиза сянка през този сезон по Черноморието. Проверка показва, че цената за чадър и шезлонг може да достигне до 45 евро.

Прекаран ден на плажа все по-рядко означава само чадър и шезлонг. Към сметката се добавят кафе, вода, храна, паркинг, а на някои места и задължителна минимална консумация. Затова и отговорът на въпроса скъпо ли е българското море зависи от това къде точно сме на свободна зона - на обикновен плаж, в платена зона или в заведение от висок клас.

"18 евро е шатрата, без консумация. Там е 60 евро. С консумация. 60 евро е задължително да направим консумация, за да стоим на конкретното заведение. Не се плаща наем. Тук е наем само ако искаме, консумираме, ако искаме - не”, споделя туристка пред bTV.

И все пак, за много от туристите крайната цена за ден, прекаран на плажа, е твърде висока. Има и такива плажуващи, които не търсят платена зона.

"В свободната зона ни е по-приятно. Да лежим на пясъка ни е по-приятно, отколкото да седим на шезлонг. На шезлонг мога и на басейна да си седя", разказва плажуващ.

Как е на другите места?

При обикновените плажове цените варират значително, както у нас, така и в чужбина. У нас има и много евтини варианти, например в Бургас комплект може да излезе около 1 евро и 80 цента. На други места обаче стандартен комплект от два шезлонга и чадър стига до около 15 евро.

В Гърция моделът “кафе срещу шезлонг“ почти е изместен от минимална консумация обикновено между 10 и 30 евро. В Испания на общинските плажове шезлонг с чадър струва между 5 и 12 евро. А в по-достъпните части на Италия комплектът е около 15–20 евро.

Разходът за плажа обаче не свършва с шезлонга. В курортите към сметката често се добавя и паркинг. При целодневен престой само паркингът може да добави още средно между 15 и 20 евро към сметката. А ако към това се добавят храна, напитки и платена зона, реалната цена за деня става съвсем различна.

Според част от туристите всичко зависи от това какво търси човек.

Шатра за 180 евро

В Созопол шатра струва 180 евро, като побира поне 6 души, което прави по 30 евро на човек наем. В Амалфи подобно удобство е между 120 и 200 евро, но е само за четирима. В Миконос - около 200 евро за 6 човека. А в Марбея моделът може да стигне до 175 евро наем плюс 525 евро минимална консумация.

Така две на пръв поглед близки цени може да означават различна крайна сметка на човек. И сравнението само по държави често подвежда.

Причините за по-високите цени според бизнеса са няколко: по-кратък сезон, по-високи разходи и труден достъп до персонал.

Българското море не е само евтина дестинация, но не е и навсякъде скъпо. Има свободни зони и достъпни плажове, има стандартни комплекти, но има и платени зони и заведения от висок клас, които вече се доближават до цените в по-скъпите европейски курорти. За туриста най-важният въпрос остава не само колко струва шезлонгът, а колко излиза целият ден място на плажа, консумация, паркинг, храна, напитки и качество на услугата.