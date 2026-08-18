Обладана и преследвана: Кая Гербер разкри, че е преминала през екзорсизъм

Кая Гербер разкри, че като дете е преминала през екзорсизъм, защото според нея е била "обладана" и "преследвана".

В интервю за "Шоуто на Мич Чури" ("The Mitch Churi Chat Show") Гербер разказа за участието си в десетия сезон на хорър антологията на FX "Американска история на ужасите" ("American Horror Story").

"Майка ми ми даде светена вода, която да нося със себе си на снимачната площадка, защото беше в стил: "Не искам да бъдеш обладана." Като дете ми казаха, че съм била обладана", сподели 24-годишната Гербер.

Кая, която е дъщеря на Синди Крофорд и Ранде Гербер, беше помолена да обясни какво точно има предвид.

"Просто бях обладана. Цял живот бях преследвана", заяви тя.

Попитана директно дали действително е преминала през екзорсизъм, моделът и актриса отговори: "Всъщност да."

"Свиреха на диджериду над цялото ми тяло"

Гербер продължи историята с още по-неочакван детайл.

"Знаете ли как направиха екзорсизма? Свиреха на диджериду над цялото ми тяло. Така направиха екзорсизма", разказа тя с напълно сериозно изражение.

Диджериду е древен духов музикален инструмент, произхождащ от Австралия.

След като отново беше попитана дали случката наистина се е състояла, Гербер потвърди: "Това наистина се случи. Никога досега не съм говорила за него, но наистина се случи."

Нова роля за Кая Гербер

В момента Гербер промотира новия сериал на FX "Парчетата" ("The Shards"), в който играе Сюзън Рейнолдс, пише People.

Продукцията е адаптация на едноименния високо оценен роман на Брет Ийстън Елис от 2023 година. Историята проследява група ученици в последната година на елитно подготвително училище в Лос Анджелис, които през 1981 г. се оказват преследвани от сериен убиец.

Сред другите известни произведения на Елис са "По-малко от нула" ("Less Than Zero") и "Американски психар" ("American Psycho").