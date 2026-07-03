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Нина Добрев похвали българското Черноморие: Много е топло и красиво ВИДЕО

Това море е една добре пазена тайна, коментира тя

03.07.2026 | 14:38 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Чудесна реклама на българското Черноморие направи в американския ефир Нина Добрев. Родената в България актриса се изказа повече от ласкаво за къмпингуването у нас в предаването Live with Kelly and Mark,

Добрев сподели, че заедно със семейството си е прекарала няколко дни на къмпинг край морето. Баща ѝ притежава малка каравана, която, по думите ѝ, паркират буквално на плажа.

Тя обаче не разкри за кой къппинг става дума.

Когато водещият Марк Консуелос се пошегува, че на подобна почивка вероятно е доста студено, актрисата побърза да го поправи.

"Не, напротив. Много е топло и красиво, водата е кристално чиста. Много, много е красиво. Това море е една добре пазена тайна. Досега", каза тя.

Родената в София актриса, която още като дете се мести с родителите си в Канада, разкри още, че това е било първото ѝ завръщане в България от шест години насам. Последно тя беше за Коледа около началото на пандемията и побърза да се похвали със снимки в социалните мрежи.

По думите ѝ тя е прекарала близо седмица на родното Черноморие.

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