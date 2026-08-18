Джони Деп може да се завърне в "Карибски пирати 6"?

Deadline разговаря с продуцента Джери Брукхаймър по време на D23, където той разкри, че работата по "Карибски пирати 6" ("Pirates of the Caribbean 6") продължава - и че Джони Деп все още е част от разговорите.

"Говорим с Джони, работим по сценарий и се надяваме да успеем да го осъществим", заяви Брукхаймър пред медията.

Отделно от думите на продуцента, надеждни източници на медията твърдят, че следващата част няма да изглежда просто като поредното приключение на капитан Джак Спароу. Вместо това новата глава ще се фокусира върху героинята на Марго Роби, а Деп ще има по-скоро второстепенна роля.

По същество идеята е поредицата да се развие в нова посока, вместо просто да повтаря познатата формула.

Марго Роби начело, Джак Спароу в поддържаща роля

Последният филм от поредицата - "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар" ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales") от 2017 г. - е най-слабо представилият се в боксофиса от петте части, с приходи от 795,9 млн. долара в световен мащаб.

Въпреки това поредицата остава един от най-доходоносните игрални франчайзи на Disney, като петте филма са спечелили общо 4,5 млрд. долара в световния боксофис.

Брукхаймър не иска Paramount да напуска Калифорния

Пред Deadline продуцентът на поредицата "Топ Гън" ("Top Gun") коментира и плановете на Дейвид Елисън Paramount да напусне щата Калифорния. Предвижданият ход идва в отговор на антитръстовото дело на главния прокурор на щата и забавянето на желаното сливане на студиото с Warner Bros. Discovery.

Брукхаймър обаче не иска емблематичното студио с планината в логото да се мести в друг щат.

"Вижте, искаме да ги задържим тук. Жалко е, че около всичко това се завъртя такава политическа ситуация, което наистина е неприятно. Надявам се да успеят да разрешат всичко, да останат тук и бизнесът да стане по-здрав", коментира той.

Брукхаймър отдавна открито подкрепя опита на Елисън да придобие Warner Bros. Discovery, тъй като смята, че медийният магнат обича филмите и подкрепя киното.

По време на панел на CinemaCon миналата пролет, в който участва и продуцентката на "Одисеята" ("The Odyssey") Ема Томас, Брукхаймър обясни защо не е подписал петиция срещу сливането.

"Вижте, мисля, че влакът вече е тръгнал. Според мен процесът е напреднал много. Можете да подписвате колкото петиции искате, но сливането вече получава одобрение от европейски държави. То се случва. Така че няма кой знае какво да направим, освен да приемем Дейвид Елисън от Paramount на думата му, че ще прави по 30 филма годишно - а това би било фантастично."