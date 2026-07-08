Прокурорската колегия на ВСС отложи решението за временно отстраняване на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова.

Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието.

Колегията реши първо да изпрати предложението на министъра на Емилия Русинова за писмено становище, като срок за това не беше определен.

Беше решено, че ако Русинова желае, ПК на ВСС ще я изслуша на „следващо заседание“, т.е. не е определено точно кога.

По-рано министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във ВСС за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу Русинова.

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят "Осемте джуджета" е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.