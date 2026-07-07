Голямата пролука в отбраната на Украйна: над 92% от руските балистични ракети достигат целта си

Неотдавнашната офанзива на Кремъл срещу Киев, която в понеделник отне живота на около двадесет души, показва неспособността на местната противовъздушна отбрана. Данните сочат суровата реалност. Голямата революция в областта на въоръжението, която преживява Украйна, не успява да се справи с целия потенциал на Русия. Оборонната промишленост на Киев направи невероятен скок, като започна бързо серийно производство на модерни, ефективни и евтини оръжия, особено дронове от всякакъв вид. Но в същото време тя има сериозна слабост, когато става въпрос за противодействие на балистичните ракети, които често се изстрелват от силите на Кремъл, пише El Pais.

Само при последните две големи атаки срещу украинската столица – миналия четвъртък и този понеделник – от 53-те изстреляни ракети от този тип 49 са успели да поразят целта, според данни на самите власти в Киев. Това означава ефективност от над 92%.

Украйна се е опитала да се справи с около 2 200 атакуващи дрона, над 1 730 въздушни бомби и 106 ракети през последната седмица, според данни на властите. Отбранителните системи са специализирани в прихващането на дрони – около 90 %, но това не премахва огромната нужда от противоракетни способности.

Този недостиг обаче няма да може да бъде преодолян в краткосрочен план.

Киев търси предимно моделите PAC-2 и PAC-3. Всяка бройка от последните струва около четири милиона долара (приблизително 3,5 милиона евро), докато всяка стартова батарея струва около един милиард долара (приблизително 875 милиона евро). Освен цената, високото им търсене усложнява интеграцията им в отбраната на Киев, предвид натиска, оказван от руския президент Владимир Путин.

"Най-големият проблем в момента е войната срещу Иран, за която се използват голям брой от тези ракети Patriot", предупреждава Олексий Мелник, бивш украински военен офицер и директор на Център "Разумков".

Той обяснява, че в крайна сметка светът като цяло и съюзниците на Киев в частност, са изправени пред недостиг на Patriot, особено на типа PAC-3, считан за най-добрия за прихващане на балистични ракети.

Украинското правителство и военни, които изненадаха руснаците с разработването на значителна част от арсенала си, признават, че не са способни с оръжията, с които разполагат, да противодействат на атакуващите ракети, които Москва използва. Президентът Володимир Зеленски напомня на всички за това почти ежедневно, както на своите съюзници, така и на Съединените щати. Този понеделник, в навечерието на срещата на върха на НАТО и съвпадайки с последните руски бомбардировки над Киев, президентът отново се оплака от това.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Статистиката потвърждава оплакванията на президента.

"Процентът на успех е нисък, меко казано. За да свалиш балистични ракети, е необходимо правилното оборудване", заяви говорителят на ВВС Юрий Ихнат по местната телевизия в понеделник сутринта.

По това време екипите за спешна помощ все още се опитваха да намерят телата след последната вълна от атаки, започнала същата сутрин, която остави около 20 загинали в столицата. От получените 29 балистични ракети те не успяха да прехванат нито една. Това се случва, след като 20 от 24-те ракети, изстреляни от руснаците миналия четвъртък, в крайна сметка уцелиха целите си.

Ракетата Patriot е бижуто на основната отбранителна система, от която се нуждае Киев, но се произвежда в по-малки количества, отколкото изискват настоящите конфликти, признава Кристиан Д. Вилянуева, директор на списание Ejércitos. Завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ през януари миналата година беше съпроводено с нови ограничения върху доставките на оръжие до Киев.

В същото време въоръженият конфликт, доминиращ в Близкия изток, се е засилил, поради което Вашингтон изисква необходимите средства за собствената си армия, за да противодейства на заплахите, пред които е изправена поради участието си, преди всичко, в атаките срещу Иран.

Украинската противовъздушна отбрана обаче може до голяма степен да прихваща други видове ракети, като крилати ракети, както и произведените в Иран дронове "Шахед" и различните варианти, разработени откакто Русия започна мащабното си нахлуване в съседната си страна през февруари 2022 г. Това, оплаква се киевското правителство, не е достатъчно на фона на международната обстановка, неблагоприятна за пристигането на повече оръжия от съюзниците ѝ.