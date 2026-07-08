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Кола се запали в центъра на Бургас

Периодично се чуват силни гърмежи

08.07.2026 | 15:00 ч. 2
Кадър: БНТ

Кадър: БНТ

Автомобил се запали в центъра на Бургас този следобед. Инцидентът стана около 14.00 часа на бул. „Демокрация“ в участъка между улиците „Дунав“ и „Сан Стефано“.

Огънят е обхванал превозното средство, от което се издига гъст дим.

Заради инцидента движението на автомобили по бул. „Демокрация“ в посока центъра на града е ограничено. Преустановено е и преминаването на пешеходци, съобщи БНТ.

От горящия автомобил периодично се чуват силни гърмежи. 

Към момента няма информация за пострадали, а причините за възникването на пожара все още не са ясни.

 

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