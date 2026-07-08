Страните от Северноатлантическия алианс ще "бутат Володимир Зеленски като топка за пинг-понг" на срещата на върха в Анкара, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

"Те ще си стиснат ръцете. Ще бутат Зеленски като каки топка за пинг-понг, играейки с него в своя полза. Това е обичайна работа", каза тя по радио "Спутник".

В същото време Захарова изрази увереност, че Западът ще повдигне въпроса за тероризма в Киев зад кулисите.

"Терористичното чудовище, отглеждано и хранено от колективния Запад, ще стигне и до тях. Той стигна до тях, до това образувание, наречено Княжество Монако. Тези, които ги хранеха киевския режим с ръка, сега не могат да видят тази ръка, защото е отхапана и част от нея вече е откъсната", добави още Захарова.

Мощен взрив разтърси в жилищна сграда в Монако вечерта на 29 юни. Сред ранените е украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, чието състояние през 2021 г. списание Forbes оцени на 220 милиона долара.