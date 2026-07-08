ГДБОП ще може да блокира терористично съдържание в интернет

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) ще може да издава заповед за премахване и да блокира достъпа до терористично съдържание в интернет, решиха депутатите с приетите на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР).

Във връзка с правомощията си ГДБОП ежегодно трябва да изготвя доклад съгласно европейски регламент, който публикува на интернет страницата на МВР, и доклад, който изпраща до Европейската комисия в срок до 31 март всяка година.

Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е определена за единно звено за контакт за обмен на информация между компетентните правоприлагащи органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на престъпления.

До 1 март всяка година МВР предоставя на Европейската комисия статистически данни за обмена на информация с други държави членки съгласно този раздел, извършен през предходната календарна година, приеха още депутати.

Предвиждат се и промени в дейността на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП), свързани с ограничаване на заплахите от безпилотни летателни апарати в пограничните зони, като се предвижда наблюдение на границата и специфична охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. С оглед на функционалните задължения на ГДГП, за органите на дирекцията е от съществено значение да притежават законово правомощие за противодействие на този вид заплахи посредством ползването на технически средства за блокиране на електронни съобщителни услуги, съответно на електронни съобщения, се посочва в мотивите за промените.

С промените се изменя и Законът за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и органите на "Гранична полиция" вече ще имат възможност да отправят искания към Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници. По този начин се цели предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора, нелегална миграция, трафик на стоки и други трансгранични нарушения, пише още в мотивите.

С промяна в закона вече е предвидено и право на отпуск на държавен служител в МВР за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).