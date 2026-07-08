Двумесечно бебе почина в Спешното на болницата в Карлово

Двумесечно бебе е починало тази сутрин в Спешното отделение на болницата в Карлово, потвърдиха от полицията в Пловдив.

Родителите са го завели за преглед, тъй като било със затруднено дишане.

След прегледа от лекар те се прибрали в ромската махала, където живеят. По-късно бебето се влошило и майката и бащата отново го закарали в Спешното, където установили смъртта му.

Сигналът към разследващите е подаден от родителите, като двете страни имат свои версии за случилото се.

Според медици родителите не пожелали да оставят бебето в болницата за лечение, те пък твърдят обратно - че от здравното заведение не пожелали да приемат пеленачето.

"Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства около смъртта на бебето", посочиха от пловдивската полиция.