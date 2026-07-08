Турчин опита да пренесе 150 000 евро в джобовете си, хванаха го на "Лесово"

Недекларирани 150 000 евро бяха задържани на ГКПП „Лесово“ при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 7 юли 2026 г. около два часа след полунощ на Митнически пункт Лесово пристига автобус с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Турция през България за Румъния. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите служители установяват необичайно поведение на един от пътниците. При извършения личен преглед на мъжа – турски гражданин, в джобовете на връхната му дреха и панталона са открити 300 банкноти с номинал 500 евро всяка. Общо задържаните недекларирани парични средства са 150 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под наздора на Окръжна прокуратура Ямбол.