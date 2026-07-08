Уил Смит и Джейда отново живеят под един покрив

Уил Смит и Джейда Пинкет Смит отново живеят под един покрив през последните две години, разкри източник пред People.

"Джейда се върна при Уил преди две години. Двамата са щастливи, обичат се и, както винаги, са отдадени на това да се подкрепят един друг", споделя запознатият.

57-годишният Уил и 54-годишната Джейда са женени от 1997 г. През 2023 г. актрисата разкри, че двамата са разделени още от 2016 г. По-късно източник на списанието уточни, че те "все още са заедно", макар тогава да живееха в отделни домове.

Семейството отново заедно на червения килим

На 24 юни Уил и Джейда се появиха заедно в Париж, за да подкрепят 27-годишния си син Джейдън по време на ревюто на мъжката колекция пролет/лято 2027 на Christian Louboutin в рамките на Седмицата на модата. Двамата позираха на червения килим с дъщеря си Уилоу, която е на 25 години, с 33-годишния Трей - синът на Уил от брака му с Шери Зампино, както и с майката на Джейда, Адриен Банфийлд-Норис.

Според източника Уил и Джейда са били заедно и във Филаделфия на 4 юли, когато САЩ отбелязаха 250-годишнината си.

"Имаме дълбока любов един към друг"

Уил и Джейда неведнъж са говорили открито за сложния път на връзката си. Преди излизането на мемоарната ѝ книга "Достойна" ("Worthy") през 2023 г. звездата от "Момичешко пътуване" ("Girls Trip") каза пред People, че двамата със съпруга ѝ "все още се опитват да го разберат".

"Имаме дълбока любов един към друг и ще разберем какво представлява това за нас. Ще бъда до него... но и ще му позволя сам да премине през това", сподели тогава тя.

През януари 2025 г. източник на People разкри, че двамата "все още са заедно, но от години всеки си има отделен дом". През септември 2025 г. Джейда отпразнува 54-ия си рожден ден със семейството си, включително с Уил до себе си.

Миналия месец, когато семейство Смит бе в Париж, източник споделя, че двамата са били фокусирани върху времето със семейството си.

"Това е част от начина, по който те винаги се подкрепят. Уил и Джейда се обичат и определено поддържат стабилна връзка, но това, което виждате сега, е най-вече пълната им подкрепа към децата. Те са горди с тях."