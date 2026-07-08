Найденов за Атанасова: Липсва механизъм за освобождаване на конституционен съдия

Конституционният съд не е част от съдебната система, а е независима институция, като изискванията към конституционните съдии са сходни, а в някои отношения и по-високи от тези към магистратите.

Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти във Велико Търново, където участва в откриването на сграда на нов арест и пробационна служба. Така той отговори на въпрос, свързан с морала на конституционните съдии и казуса с Десислава Атанасова.

Министърът посочи, че в Конституцията съществува празнота по отношение на основанията за освобождаване на конституционен съдия. По думите му, когато магистрат от съдебната система извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, законът предвижда възможност за налагане на дисциплинарни наказания, включително освобождаване от длъжност. Аналогична уредба за конституционните съдии обаче липсва.

Найденов подчерта, че при действащата конституционна рамка Министерството на правосъдието няма правомощия и не участва в процедури, свързани със статута или освобождаването на конституционните съдии.

Попитан за моралната и етичната страна на случая, министърът заяви, че не би си позволил да прави оценки, основани на предположения. Той добави, че може да коментира единствено установени факти и че ще изрази позиция, след като всички обстоятелства по случая бъдат изяснени.

Миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев каза от парламентарната трибуна, че е "установено съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия". Министърът бе изслушан от депутатите по повод информация в медийни публикации за полети, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства.

Правосъдният министър коментира и исканото от него временно отстраняване на Емилия Русинова, председател на СГП

Министърът на правосъдието заяви, че е отправил мотивирано искане до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за временно отстраняване на изпълняващия функциите (и.ф.) административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу нея, съобщи БТА.

Министърът каза, че към момента на изявлението заседава Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет, която трябва да се произнесе по искането му. По думите му, като страна в производството не би било редно предварително да коментира очакванията си за решението.

Найденов допълни, че според него временното отстраняване на Русинова е необходимо, за да бъде гарантирано обективното и безпристрастно изясняване на фактите по дисциплинарното производство. Той аргументира позицията си с необходимостта да бъдат избегнати възможни влияния върху прокурори и върху дейността на прокуратурата, която тя ръководи.

По повод независимостта на съдебната власт министърът заяви, че според него решенията на съдебната власт трябва да се вземат независимо, но отбеляза, че действащият модел е създал по-голяма независимост за ръководствата на органите на съдебната власт, отколкото за самите магистрати. По думите му това следва да бъде променено.

На въпрос дали прокуратурата е "ахилесовата пета" на съдебната власт, министърът отговори, че не споделя подобна оценка. Според него проблемите са свързани със структурни дефицити в различни органи на съдебната власт, които водят до наблюдаваните затруднения в системата.

