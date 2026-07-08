Дете с рядко и опасно заболяване беше транспортирано със "Спартан" в Германия

12-годишно дете с тежка форма на придобита апластична анемия, което се лекува от един месец в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, беше трансплантирано днес с военнотранспортен самолет до Университетската болница във Фрайбург, Германия. Това съобщи доц. д-р Боряна Аврамова, дм, началник на клиниката.

Става въпрос за изключително рядко и опасно заболяване, при което трябва да се направи трансплантация на стволови клетки. В България за интервенцията не е открит подходящ донор – нито фамилен, нито нефамилен. Затова трансплантацията ще бъде извършена от ненапълно съвместим нефамилен донор. Това изисква специфична подготовка и е важно процедурата да бъде извършена в център с голям опит, какъвто е този във Фрайбург.

Детската клиника във Фрайбург, с която Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ поддържа тесни връзки, е едно от местата с най-голям опит в лечението на апластична анемия и там се приемат пациенти с това заболяване от цяла Европа.

По време на полета от страна на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ детето беше придружено от детския онкохематолог д-р Йолин Дончева.