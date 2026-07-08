Тирът на АМ "Тракия" отново пламна, ограничиха пак движението

Отново е ограничено движението при 88 км на АМ “Тракия” в посока Бургас, защото се е възобновил огънят в запалилия се по-рано тир, съобщиха за БТА от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорът на тира е от Босна и Херцеговина, транспортирал е рула хартия. Не е пострадал, съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Движението при км 88 на АМ "Тракия" в посока Бургас временно е ограничено поради горящия тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. "Гелеменово", където автомобилите се включват отново на магистралата.

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От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира от екип на "Пътна полиция".

По-рано движението при 88 км на АМ "Тракия" беше временно спряно заради запалил се тир. Беше въведен и обходен маршрут от пътен възел "Калугерово" по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. "Гелеменово", където автомобилите се включват отново на магистралата. По-късно от АПИ съобщиха, че движението в участъка е възобновено.