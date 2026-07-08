BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 44

Горящ ТИР затвори магистрала "Тракия" към Бургас

Инцидентът е станал на 89-ия километър

08.07.2026 | 11:39 ч. Обновена: 08.07.2026 | 11:52 ч. 3
Горящ ТИР затвори магистрала "Тракия" към Бургас

ТИР се запали на магистрала "Тракия" в посока Бургас и блокира движението към морето. За това сигнализират пътуващи във Facebook.

"Горящ ТИР на 89 км посока Бургас! Движението е спряно! Бъдете внимателни, оформя се тапа!!!", пишат участници в движението. 

Все още няма данни за пострадали при пожара. 

Временно е ограничено движението при км 88 на АМ „Тракия“ в посока Бургас поради горящ тежкотоварен автомобил, съобщават и от АПИ. Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ТИР Тракия задръстване горящ ТИР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem