Горящ ТИР затвори магистрала "Тракия" към Бургас

ТИР се запали на магистрала "Тракия" в посока Бургас и блокира движението към морето. За това сигнализират пътуващи във Facebook.

"Горящ ТИР на 89 км посока Бургас! Движението е спряно! Бъдете внимателни, оформя се тапа!!!", пишат участници в движението.

Все още няма данни за пострадали при пожара.

Временно е ограничено движението при км 88 на АМ „Тракия“ в посока Бургас поради горящ тежкотоварен автомобил, съобщават и от АПИ. Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.