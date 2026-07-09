Найденов: Член от дисциплинарния състав по делото срещу Русинова си направи отвод

Има отвод на член от дисциплинарния състав по делото срещу административния ръкововодител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, съобщи пред медиите министърът на правосъдието Николай Найденов, след заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Министърът добави, че не знае за кого става въпрос или защо, защото все още не е уведомен официално.

Свързани статии Министърът Найденов поиска Емилия Русинова да бъде отстранена от длъжност

Найденов каза още, че е внесъл своите доказателствени искания относно казуса.

Не мисля, че има забавяне по дисциплинарното производство срещу административния ръководител на СГП Емилия Русинова. Днес изтича срокът по моето искане и ѝ е дадена възможност да представи своята защитна позиция. Да, ще излязат малко извън срока, но не мисля, че е фатално, посочи още той.

Вчера прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за неопределено време решението за отстраняване на шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, за която излязоха данни за връзки с кръга около "Осемте джуджета" и Петьо Еврото.

Искането за отстраняване бе направено от министъра на правосъдието Николай Найденов, но съдебните кадровици отложиха точката и не определиха нова дата за разглеждането ѝ. Прокурорската колегия даде възможност на Русинова да представи бележки по искането за отстраняването ѝ или да се яви, за да бъде изслушана, така че да бъде спазено правото ѝ на защита. Срок за това обаче не беше даден

Срещу Русинова беше образувано дисциплинарно дело по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов заради изнесената от МВР информация за пътуванията ѝ с Петьо Еврото.

По време на служебното правителство вътрешният министър Емил Дечев обяви, че МВР има данни за съвместни пътувания на прокурор Русинова с Петьо Петров.