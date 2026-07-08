Украйна атакува най-ценната руска ПВО система С-400, но Москва има резервен план

Украинските сили са унищожили две пускови установки, принадлежащи към руската система за противовъздушна отбрана с голям обсег С-400, при координиран удар, насочен срещу инфраструктурата на противовъздушната отбрана на страната. Украинските сили за безпилотни системи са ударили една пускова установка С-400 в Брянска област на Русия и друга скрита пускова установка на спорния Кримски полуостров, като същевременно са повредили и част от радарна система за ранно предупреждение "Небо-У". Унищожаването на две пускови установки С-400 представлява значително тактическо постижение, тъй като системата е сред най-модерните и ценни средства за противовъздушна отбрана на Русия, пише MWM.

В момента С-400 се използва като гръбнак на мрежата за противовъздушна отбрана на страната, като през последните две десетилетия за закупуването на системите са отпуснати повече от два пъти повече средства, отколкото за закупуване на всички видове изтребители взети заедно. Системата е била широко тествана в бойни действия както в руско-украинската война, така и в индийско-пакистански гранични сблъсъци, като е получила похвали за представянето си и в двата театра на военните действия, а в началото на юли, когато беше разположена близо до Москва, беше използвана за първи път в бойни действия за прихващане на стратегическа ракетна атака. Въпреки че унищожаването на пускови установки е загуба, две унищожени пускови установки представляват само една осма от общия арсенал на полк С-400, като всеки полк разполага с допълнителни ракети освен тези в пусковите тръби.

Украинските въоръжени сили са отделили компоненти на системата С-400 за насочване,

като примери за успешни атаки включват ракетен удар ATACMS на 23 ноември 2024 г., който унищожи две пускови установки в руския Курски регион, и още един удар два месеца по-късно, който унищожи радар за откриване 92Н6 близо до град Белгород, също в Курск. Атака през юни 2025 г. беше насочена към система С-400 в Крим, като кадри, публикувани от Главното управление на разузнаването на Украйна, показват унищожаването на два многофункционални радара за управление на огъня 92Н2Е, два радара за наблюдение с голям обсег 91Н6Е и една батарея от ракети земя-въздух. Способността на Украйна да подкопава възможностите на Русия за противовъздушна отбрана е ограничена от множество фактори, сред които значителните успехи, постигнати от руските системи за електронна война в превръщането на прецизно насочвани оръжия, като например балистични ракети ATACMS, в неефективно насочване.

Украинските удари подчертават по-широка еволюция в съвременната война, тъй като дори високоспособните системи за противовъздушна отбрана са все по-уязвими, когато действат срещу противници с възможности за прецизни удари на далечни разстояния. Дроновете, крилатите ракети и балистичните ракети могат да принудят подразделенията за противовъздушна отбрана да останат активни за продължителни периоди, увеличавайки риска техните местоположения в крайна сметка да бъдат открити и насочвани. Насочването към системите С-400 директно намалява способността на Русия да защитава стратегически важни райони, което е от ключово значение за стратегическите партньори на Украйна в западния свят поради степента, до която системата се използва за противодействие на въздушната мощ на НАТО.

Не се очаква обаче унищожаването на пусковите установки да окаже значително влияние върху настоящите военни усилия, тъй като Русия разполага със системи С-400 в огромни количества и ги произвежда в изключително голям мащаб, което оставя малка вероятност Украйна сама значително да намали броя на пусковите установки в експлоатация. Въпреки че първоначално производството на С-400 се оказа трудно, на 25 август 2000 г. Кремъл одобри програма за подкрепа на производството му чрез съживяване на руската ракетна индустрия. В резултат на това бяха построени три големи нови съоръжения, включително ново крило на завода "Обухов" в Санкт Петербург, завода "Авитек" в Киров, който беше изцяло модернизиран, и завода „НМП“ в Нижни Новгород. След като работата беше завършена в средата на 2010-те години, съоръженията между тях допринасят за мащабно производство, позволявайки годишното производство на множество полкове С-400. Продукцията от тези съоръжения позволява на Русия едновременно да попълва загубите, да разширява арсенала си и да продължава износа.