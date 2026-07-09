Вие плащате, ние предаваме - как италиански шпиони продадоха тайни на НАТО на Путин

От начина, по който се оплакваше от предполагаемия си руски посредник, изглеждаше, че Гавино Пирас не е бил щастлив шпионин и това имаше много общо с нищожните плащания, които Москва му даваше, за да предаде страната си. Според италианските власти пенсионираният служител на италианското разузнаване се е оплакал на руския си контакт в Рим, че пликовете от 4000 евро, които е получил в замяна на секретни досиета, не са достатъчни, като се има предвид, че е трябвало да плати на източниците си в италианската армия, пише The Times.

Пирас мрънкаше на една от многото срещи, които е провел с Михаил Астаков, предполагаем член на руската военна разузнавателна агенция, която е била заснета и записана от разследващите преди ареста на италианеца във вторник.

На карабинерите, които следили двамата, им се струвало, че шпионажът не се е променил много през годините: руснакът уж е предавал на Пирас заявки за информация на малки листчета хартия по време на тайни срещи, включително една на пейка с изглед към езерото Брачано близо до Рим.

Записи от скрита камера, публикувани от полицията, изглежда показват как Пирас поставя телефона на Астаков в микровълнова фурна по време на среща в дома му, вероятно за да не издаде местоположението си, докато тайни се твърди, че са били скрити в дупка в стена - класическо тайно място - готови да бъдат взети.

Но въпреки старомодните техники, италианските власти смятат, че предадените тайни са били потресаващи и ще задействат тревога в Рим, Брюксел и Лондон.

Заповедта за арест, видяна от The Times, съобщава, че Пирас е получил достъп до секретен файл, наречен "1 списък MI6", който съдържа „подробности за десетки хора като оперативни служители на британското разузнаване“.

Гуидо Кросето, италианският министър на отбраната, заяви, че арестът на Пирас е "върхът на гигантски айсберг - хибридна война, водена от външни врагове и вътрешни предатели, които са готови да продадат нацията си за пари, власт или лични интереси".

59-годишният Пирас, който се пенсионира от италианските разузнавателни служби през 2012 г., е един от двамата арестувани бивши италиански тайни агенти, докато петима от предполагаемите източници, които той е вербувал в италианската армия, са разследвани. Астаков, предполагаемият агент на ГРУ, базиран в руското посолство в Рим, се ползва с имунитет от арест.

Документите за ареста предлагат завладяваща представа за това, което Москва иска да знае за Запада. Твърди се, че Пирас е бил попитан за имената на италиански агенти, наблюдаващи руското посолство, включително един, когото той твърди, че е обучавал.

Руснаците искали яснота относно това, което Италия знае за техните агенти.

Властите твърдят, че веднъж Пирас ги е предупредил, че руски шпионин в Матера, Южна Италия, рискува да бъде разкрит.

Според властите, той е обсъдил и работата на Италия по дронове и колко ракети Storm Shadow планира да закупи. Руснаците го попитали какво знае Италия за въздействието на ракетните удари върху ядрените съоръжения на Иран.

Астаков се е интересувал особено от способността на Украйна да се защитава от въздушни удари и ракетни атаки, като е поискал информация за батареята за противовъздушна отбрана Samp/T, която Италия е дарила на Киев.

Шпионинът е казал на руснаците, че британското, а не италианското разузнаване помага на Украйна в нейните удари на далечни разстояния срещу руски петролни съоръжения. Ди Фео каза, че Пирас е участвал в отбранителни фондации в Рим, както и в курсове, преподаващи шпионаж.

Арестите следват експулсирането през 2021 г. на двама руски дипломати, обвинени в плащане на Валтер Био, италиански служител по отбраната, за италиански и натовски документи.

Симпатиите към Русия не са необичайни в Италия. Много избиратели не са склонни да помогнат за въоръжаването на Украйна, мнение, споделяно от вицепремиера Матео Салвини и опозиционната партия "Пет звезди". Телевизионни предавания са домакини на проруски гости, откакто Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.