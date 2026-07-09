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Терзиев: Заради пожара в "Екобулпак" сметосъбирането в половин София е нарушено

Очаква се до седмица да се нормализира обслужването на контейнерите за разделно събиране

09.07.2026 | 14:07 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

До седмица трябва да се намери решение за обслужването на контейнерите за разделно събиране в 14 района на София след пожара в базата на "Екобулпак", заявява кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. 

Той припомня, че преди седмица пожарът в базата на "Екобулпак" постави София пред неочакван и много сложен проблем.

В първите часове и дни след пожара основният ни приоритет беше безопасността. Мобилизирахме всички ресурси и работихме рамо до рамо с пожарната, държавните институции и всички ангажирани екипи, за да овладеем ситуацията и да не допуснем допълнителни щети. Обстановката беше изключително сложна, но за щастие успяхме да се справим, написа кметът. 

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Той информира, че през последните дни от страна на общината са проведени няколко разговора с оператора, а вчера се е състояла среща със собствениците. Заедно търсим решение, което да възстанови нормалното обслужване възможно най-бързо, уверява Терзиев. Той очаква до седмица да има работещо решение.

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Терзиев припомни, че "Екобулпак" обслужва цветните контейнери в 14 от 24-те района на София - „Надежда”, „Сердика”, „Красна поляна”, „Илинден”, „Възраждане”, „Витоша”, „Лозенец”, „Изгрев”, „Слатина”, „Люлин”, „Подуяне”, „Връбница”, „Панчарево” и „Банкя”. 
Пожарът засегна именно базата, през която преминава значителна част от разделно събраните отпадъци. Това създава сериозно затруднение в обслужването – не поради липса на желание, а поради реален и обективен проблем с капацитета след инцидента, подчертва кметът.

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Кметът призовава за правилно сортиране на опаковките и смачкване на пластмасовите бутилки, кеновете и кашоните, за да заемат по-малко място. 

Терзиев моли гражданите да задържат част от опаковките у дома още няколко дни или да използват цветни контейнери в район, който се обслужва от друг оператор и където графиците не са нарушени. Такива са „Средец“, „Красно село“, „Оборище“, „Триадица“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Овча купел“, „Нови Искър“, „Кремиковци“. 

На 1 юли пожар пламна в завода за третиране на отпадъци на фирмата "Екобулпак" и се разпростря на около 2000 кв. метра. 
 

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Тагове:

Терзиев пожара Екобулпак сметосъбирането половин София нарушено
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