Кремъл: САЩ грешат, че с украински удари дълбоко на руска територия войната ще спре

Русия днес заяви, че САЩ грешат в убеждението си, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да допринесат за прекратяването на войната, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също така заяви, че всяко създаване на зона, забранена за полети, над Украйна би означавало, че НАТО действа там, а това е точно това, което Русия се опитва да предотврати.

"Не, не виждаме", отговори Песков на въпрос дали в изявленията, прозвучали в Анкара, в Кремъл виждат завръщане на САЩ към ескалация на отношенията с Русия. " По-скоро виждаме някои заблуди в администрацията [на САЩ], в Белия дом – заблуди относно това, че чрез ескалация, чрез военен натиск може да се допринесе за преминаване към мирна линия на уреждане."

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"Това е погрешно схващане", добави представителят на Кремъл. "Нагнетяването на напрежението и действията в посока ескалация по никакъв начин няма да допринесат за мирния процес".

(БТА)