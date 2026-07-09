Радев: Наследихме плячкосана хазна, тази година няма повече помощ за Украйна

За седем дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 година, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на правителството.

Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров и я поставяме на устойчив курс, допълни премиерът.

Той подчерта, че бюджетът е труден, но има безспорни достойнства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година, заяви още министър-председателят.

"Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни", посочи още той и съобщи, че още сега правителството започва работа по бюджета за 2027 г.

В последните дни проведох разговори с президента на Турция Ердоган, постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за колективната сигурност, добави Радев.

По думите на Радев срещата на върха на НАТО в Анкара е потвърдила тази перспектива. Интересът за доставки през България е голям и расте, увери премиерът. В Анкара потвърдихме съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност, каза министър-председателят. Той подчерта, че предишните управления са поели твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. В същото време обаче са завещали огромен бюджетен дефицит. Премиерът каза, че е споделил пред съюзниците, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма.

Предишните управления поеха твърд ангажимент за финансова подкрепа на Украйна, завещаха ни огромен бюджетен дефицит, споделих на съюзниците, че

България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива няма, подчерта още Радев.