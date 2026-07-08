Операция "Ашан": Украйна използва нов боеприпас, заличи 171 руски оръдия

Елитно украинско звено с дронове заяви във вторник, че е използвало нов противогаубичен боеприпас, за да унищожи над 170 руски артилерийски оръдия в рамките на два дни. Групата "Лазар", част от Националната гвардия на Украйна, заяви, че в специалната операция в началото на юни са участвали над 800 дрона, разположени по източния и южния фронт на войната, пише Business Insider.

"В резултат на това са били уцелени 231 вражески артилерийски оръдия, 171 от които са унищожени. Това се равнява на приблизително 10 до 14 артилерийски батальона или около три артилерийски бригади", пише групата.

Публикува множество клипове с кадри от дронове, които изглежда показват укрепени, камуфлирани позиции на гаубици и оръдия, подложени на атака.

Няколко от клиповете показват квадрокоптери, които изглежда действат като бомбардировачи, летящи над цевта на оръдията, преди позициите да бъдат обхванати от експлозии.

Lasar Group заяви, че мисиите са били планирани от нейни анализатори, които са работили с няколко други звена, за да пресеят големи количества разузнавателна информация, събрана за местоположенията на оръдията.

Министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров заяви във вторник, че поредицата от удари с дронове е част от многофазна кампания, наречена операция "Ашан".

На първия етап украински дронове атакуваха 980 руски цели в рамките на три дни през 2025 г.,

в опит да принудят Кремъл да изтегли тежката си броня от механизирана офанзива през същата година.

"И в двата етапа операцията е довела до поразяване на 1180 цели за пет дни", каза той.

Фьодоров също така подчерта специалния полезен товар, предназначен за втория кръг от мисии с дронове, споменавайки "новоразработен боеприпас, специално насочен към вражеска артилерия".

Украинският министър на отбраната заяви, че от 10% до 20% от жертвите на бойното поле на Украйна са причинени от артилерийски огън.

Унищожаването на 171 артилерийски единици с дронове за два дни е значително при сегашното темпо на войната. Украинските сили за безпилотни системи, например, са регистрирали 417 гаубици и 57 други артилерийски установки, ударени от 16 от най-добрите им подразделения през целия месец юни. Общо 61 от тези оръжия са потвърдени като унищожени - твърдение, което украинските войски обикновено правят едва след като видеозаписът на атаката е потвърден от анализатори. Основана от телевизионния продуцент Павло Елизаров, групата "Лазар" е една от най-известните украински групи за дронове и киевските власти ѝ приписват унищожаването на руско оборудване на стойност 15 милиарда долара.