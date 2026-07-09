На 81-годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева.

"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни. Това написа във Фейсбук семейството на Надежда Захариева.

„Ще ни липсва безкрайно!Благодарим на всички за обичта и уважението към нея! Поклон пред светлата ѝ памет”, пишат още те.

Надежда Захариева е омъжена за поета Дамян Дамянов, двамата имат 3 деца.

Захариева е автор на много популярни песни, като "Може би" на група "Сигнал", "Разпилей ме ти цялата" на Лили Иванова и "Любовта е" на Хайгашот Агасян. Тя пише текстове и за песни на редица фолк изпълнители, нейни рими са изпълнявали Теодора, Камелия, Кати, Райко Кирилов, Илия Луков и др.

Политическа кариера

Надежда Захариева има и своя политически път.

През 2003 г. става член на Движението за права и свободи. Кандидат e за общински съветник в София от листата на ДПС на местните избори през 2003 г., но не е избрана. Кандидат е и за народен представител на парламентарните избори за ХL Народно събрание през 2005 г. и водач на листата на ДПС в 25 МИР, София. Не е избрана за народен представител, но през септември същата година е назначена за заместник-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.

Поклон пред паметта ѝ!