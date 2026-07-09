Нушева за ИК: Прибързано и на парче се правят промените

Депутатите от правната комисия приеха предложенията за промени в Изборния кодекс (ИК), които засягат главно машинния вот. "Зелена светлина" получи и предложението за отпадане на ограничението на броя на секциите в държавите извън Европейския съюз.

Ваня Нушева, която е преподавател по избирателни системи и изборна администрация, заяви пред Bulgaria ON AIR, че отново на парче и изключително бързо се правят промените.

"Три от законопроектите са приети на първо четене, на "Възраждане" и ДПС не са приети. Останалите ще бъдат разгледани. Интересът към законопроекта на ПБ е най-голям, предполага се, че ще предопредели изхода от предложените промени", коментира гостът.

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Нушева отбеляза в "България сутрин", че се вкарва изцяло машинен вот, но остава и гласуването с хартия в секциите с до 300 гласоподаватели.

"Доста сериозни критики могат да бъдат отнесени към процедурата. Така не се прави законодателство, което засяга цялото общество, необходима е дискусия. Впоследствие се оказват, че са пропуснати съществени детайли", на мнение е тя.

Адекватно е предложението да бъде възстановена цялата функционалност на машинното гласуване, смята Нушева.

По думите ѝ връщането на протокола от машините е стъпка в правилната посока. Нушева добави, че няма логика да отхвърляме софтуера, който доказано не греши.

Тя определи като спорен момент идеята софтуерът да бъде проверяван от експерти на Министерството на дигиталната трансформация, но и от експерти на МВР - това може да предзвика спорове защо МВР се включва в процеса.

Нушева заяви, че свеждането на до 20 секции за гласуване в държавите извън ЕС е оставило горчив вкус в устата на сънародниците ни в чужбина.

Според нея броят на районите в чужбина трябва да е обвързан с избирателните списъци.

"Без детайли беше въведен в ИК район "Чужбина". Когато стигнем до въпроса колко броя мандати трябва да има район "Чужбина", излиза на преден план колко са избирателите, какъв е избирателният корпус, колко от тези хора са ангажирани с политическия живот, откъде да бъдат взети мандатите", анализира гостът.

Нушева оцени положително идеята на законово ниво да бъде определена възможността за създаване на обучително звено за членовете на СИК.

Тя обърна внимание на казусите с предложенията за по-централизиран модел на управление на ЦИК и забрана и по-високи глоби за обявяване на резултати в изборния ден от социологически агенции.