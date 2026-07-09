Западна Европа е преживяла най-топлия юни в историята на измерванията

Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца, предаде Ройтерс.

Миналият месец е бил и вторият най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на планетата са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията, съобщи в месечния си бюлетин Службата за климатични промени „Коперник" (C3S) на Европейския съюз.

Средната температура в Западна Европа през юни е била 20,74 градуса по Целзий – с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991 – 2020 г., показват данните.

Службата „Коперник“ определя региона като територия, простираща се от Испания и Великобритания на изток до Италия, Германия и части от Австрия. Западна Европа е преживяла три интензивни горещи вълни в рамките на последните три месеца, като Испания и Португалия тази седмица отново са обхванати от екстремни жеги.

„Юни 2026 г. показа колко дълбоко се променя климатът“, посочи Саманта Бърджис, стратегически ръководител в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози. По думите ѝ последиците са „все по-интензивни горещи вълни, трайно затопляне на океаните и нарастващи рискове за хората, екосистемите и инфраструктурата в Европа и извън нея“.

Националните власти съобщиха за над 4700 допълнителни смъртни случая във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия по време на горещата вълна през юни. Общият брой в други държави вероятно е по-висок. Екстремните температури допринесоха и за разпространението на горски пожари на Иберийския полуостров и във Франция, както и за задълбочаване на условията на суша.

Емисиите на парникови газове, предимно от изгарянето на въглища, петрол и газ, са повишили средната температура на планетата с около 1,4 градуса по Целзий спрямо периода преди индустриализацията през XIX век, според Световната метеорологична организация. По-високата изходна температура означава, че при горещи вълни днес могат да се достигат по-високи максимални стойности.

„Връзката между горещите вълни и глобалното затопляне е една от най-преките: на по-топла планета ще има повече горещи вълни и те ще стават по-интензивни“, каза климатологът Йоери Рьогел от Имперския колеж в Лондон.

(БТА)