BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 84

Безумие: Кола "лети" по "Тракия", а от прозореца висят... крака на дете

Явно няма кой да му направи забележка

13.07.2026 | 16:31 ч. Обновена: 13.07.2026 | 16:37 ч. 50
Снимка: Фейсбук/"Нарушители в Габрово"

Снимка: Фейсбук/"Нарушители в Габрово"

Поредното безумие на магистрала "Тракия" бе извадено на показ в социалните мрежи.

От "Ситроен" с габровска регистрация стърчат краката на дете, докато колата лети по скоростния път. Без да си дават сметка в колата, че при инцидент може да се случи най-лошото, а показаните крака могат да бъдат "отнесени" от друго превозно средство.

Кадрите от опасната ситуация са публикувани във фейсбук групата "Нарушители в Габрово", а заглавието гласи "През целия път на магистралата към Бургас, да караш с над 130 км и да си возиш така детето".

Възмутените коментари не закъсняха.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Тракия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem