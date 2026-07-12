Пенсионер рибар оцеля 6 дни в дивата природа

Пенсионер от Калифорния оцеля шест дни в дивата природа, съобщи ABC30. 70-годишният Ронди Пакард-старши отишъл да лови риба на езерото Пайн Флат на 28 юни. Мъжът не се върнал у дома, което накарало семейството му да започнат да го издирват.

Преди властите да започнат официална операция по издирване, близките му претърсват района около езерото Пайн Флат. Синът на Пакард, Андрю, използва технология, за да локализира пикапа Nissan на баща си.

„Успях да изтегля приложението, което използват за тези нови превозни средства. Така установих местоположението на превозното му средство на Trimmer Springs Road“, каза Андрю.

Операцията по търсене и спасяване продължила близо седмица.

На 4 юли екипи за търсене открили Пакард на около 150 метра от превозното му средство. Според семейството му той бил силно дехидратиран, покрит с кал и неспособен да се движи.

Мъжът бил евакуиран с хеликоптер и откаран в болница. Той остава под медицинско наблюдение и състоянието му постепенно се подобрява.

Семейството вярва, че военният опит на Пакард като ветеран от морската пехота му е помогнал да оцелее в дивата природа. Те също така изразиха благодарност на екипите за търсене и спасяване, които ги събраха отново с техните близки.