Банско Опера Фест се завръща с три вечери класическо изкуство

От 27 до 29 август Банско отново ще се превърне в сцена на класическото изкуство с новото издание на Банско Опера Фест. В рамките на три вечери публиката ще види мюзикъла "Парижката Света Богородица", комичната опера "Дон Паскуале" и оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов.
Фестивалът се провежда под егидата на Община Банско, в партньорство с Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, а организатор е Monte Productions.
Класическа музика и извън голямата сцена
За втора поредна година програмата ще излезе извън пределите на основната сцена. Съпътстващи класически изпълнения ще има пред Туристическия информационен център и на площад "24 май".
След напълно разпродадената ВИП зона през 2025 г. организаторите отново предлагат ограничен брой ВИП места, които вече са в продажба в мрежата на Eventim. Пакетът включва място в централния сектор, чаша пенливо вино, лек кетъринг преди началото на представленията и възможност за снимки със солистите след края на вечерта.
"Парижката Света Богородица" открива фестивала
Началото на Банско Опера Фест ще бъде поставено на 27 август с "Парижката Света Богородица" по музика на Рикардо Кочанте и Люк Пламондон.
Постановката на режисьора Петко Бонев и диригента Страцимир Павлов съчетава сценография, костюми, хореография и 3D мапинг. Историята на Виктор Юго ще оживее на оригиналния френски език със субтитри на български, а оркестрацията е на Данко Йорданов.
В ролите на Есмералда и Квазимодо публиката ще види Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов. В спектакъла участват още оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера Варна.
"Дон Паскуале" с международен състав
На 28 август програмата продължава с "Дон Паскуале" от Гаетано Доницети - една от най-популярните комични опери в световния белкантов репертоар.
Спектакълът е под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова. В ролята на Ернесто ще се изяви американският тенор Самюъл Робъртсън, който има опит на редица европейски сцени, сред които Виенската държавна опера и Опера Лайпциг.
Към него се присъединяват Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале.
Орлин Павлов във финалната вечер
Фестивалът ще завърши на 29 август с оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов.
Заедно с него на сцената ще излязат Александрина Михайлова - ученичка на Райна Кабаиванска, която пее в Миланската скала, Жана Костова, Лилия Илиева-Михайлова, Самюъл Робъртсън, Велин Михайлов и Свилен Николов.
Концертът ще бъде под диригентството на Светослав Борисов, а изпълнителите ще бъдат придружени от оркестъра на Държавна опера Варна.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.