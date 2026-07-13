Банско Опера Фест се завръща с три вечери класическо изкуство

От 27 до 29 август Банско отново ще се превърне в сцена на класическото изкуство с новото издание на Банско Опера Фест. В рамките на три вечери публиката ще види мюзикъла "Парижката Света Богородица", комичната опера "Дон Паскуале" и оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов.

Фестивалът се провежда под егидата на Община Банско, в партньорство с Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, а организатор е Monte Productions.

Класическа музика и извън голямата сцена

За втора поредна година програмата ще излезе извън пределите на основната сцена. Съпътстващи класически изпълнения ще има пред Туристическия информационен център и на площад "24 май".

След напълно разпродадената ВИП зона през 2025 г. организаторите отново предлагат ограничен брой ВИП места, които вече са в продажба в мрежата на Eventim. Пакетът включва място в централния сектор, чаша пенливо вино, лек кетъринг преди началото на представленията и възможност за снимки със солистите след края на вечерта.

"Парижката Света Богородица" открива фестивала

Началото на Банско Опера Фест ще бъде поставено на 27 август с "Парижката Света Богородица" по музика на Рикардо Кочанте и Люк Пламондон.

Постановката на режисьора Петко Бонев и диригента Страцимир Павлов съчетава сценография, костюми, хореография и 3D мапинг. Историята на Виктор Юго ще оживее на оригиналния френски език със субтитри на български, а оркестрацията е на Данко Йорданов.

В ролите на Есмералда и Квазимодо публиката ще види Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов. В спектакъла участват още оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера Варна.

"Дон Паскуале" с международен състав

На 28 август програмата продължава с "Дон Паскуале" от Гаетано Доницети - една от най-популярните комични опери в световния белкантов репертоар.

Спектакълът е под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова. В ролята на Ернесто ще се изяви американският тенор Самюъл Робъртсън, който има опит на редица европейски сцени, сред които Виенската държавна опера и Опера Лайпциг.

Към него се присъединяват Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале.

Орлин Павлов във финалната вечер

Фестивалът ще завърши на 29 август с оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов.

Заедно с него на сцената ще излязат Александрина Михайлова - ученичка на Райна Кабаиванска, която пее в Миланската скала, Жана Костова, Лилия Илиева-Михайлова, Самюъл Робъртсън, Велин Михайлов и Свилен Николов.

Концертът ще бъде под диригентството на Светослав Борисов, а изпълнителите ще бъдат придружени от оркестъра на Държавна опера Варна.