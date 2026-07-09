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От Helpbook до БАБХ: Храна с ларви, обяд с хлебарки, сирене с мухъл...

Част от сигналите, получени в платформата

09.07.2026 | 15:17 ч. 50
HelpBook

HelpBook

Инспекторите от БАБХ отново се оказаха зарити с работа, според изпратените сигнали в Helpbook.info. 

В обществена столова, където се хранят студенти и пенсионери в храната могат да се намеря живи ларви. (целият сигнал - тук)

В Димитровград клиент се „насладил“ на бутчета с картофи абсолютно негодни за консумация. (целият сигнал - тук)

Магазин от хранителна верига в Пловдив предлага продукти с изтекъл срок на годност, а според автора на сигнала в целия обект вони на развалено месо. (целият сигнал - тук)

Друг наш потребител купил сирене на промоция и в срок на годност изцяло покрито с мухъл. (целият сигнал - тук)

Семейство с малко дете консумирали хляб пълен с дребни остри пластмасови парчета. (целият сигнал - тук)

Друго дете получило в обяда си като екстра крак от хлебарка, въпреки доверието на родителите в хигиената на детската кухня. (целият сигнал - тук)

Получихме молба за извършване на проверка на качеството, произхода и срока на годност на използваното месо, условията и температурния режим на съхранение, спазването на санитарно-хигиенните изисквания и вземане на проби за лабораторно изследване, ако при проверката бъдат установени основания за това, тъй като за пореден път се сдобил със смрадлив дюнер. (целият сигнал - тук)

Любителите на сладкото също не са пожалени. Обект в столичен мол предлага бонбони- твърди и с характеристики на престояли или неправилно съхранявани храни. (целият сигнал - тук)

Сигналите за некачествени и опасни храни не свършват до тук. Ако попаднете на такива, можете да подадете да ни пишете в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.

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