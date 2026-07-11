Войната се обръща срещу Путин, но Кремъл не променя курса си

Украйна се възползва от слабите места на Русия, тъй като кампанията ѝ с дронове нанася все по-големи щети на руската армия и нефтената промишленост. В продължение на четири години Русия залагаше на това, че ще издържи по-дълго от Украйна в изтощителна война. Сега, когато дроновете на Киев нанасят все по-големи щети както на руската армия, така и на нефтената промишленост, Москва установява, че времето не е непременно на нейна страна, пише WSJ.

Инвазионните сили на руския президент Владимир Путин постигат все по-малки успехи на фронтовата линия, загубите им надвишават набирането на нови войници и те се мъчат да се приспособят към украинската кампания с дронове, която нанася удари по маршрутите за снабдяване на предните им позиции.

Междувременно претоварената украинска армия не се е пречупила, както се надяваше Русия, и дори отблъсква нападателите на някои места с малки контраатаки. Нейната все по-мощна армада от дронове предизвиква горивна криза в окупирания от Русия Крим и нанася удари по нефтопреработвателни заводи дълбоко в руска територия.

Войната е на кръстопът, но все още не е ясно в каква посока ще поеме. Русия, която за първи път от края на 2022 г. е в отстъпление, все пак може да намери начини да отговори на настоящото предимство на Украйна във войната с дроновете. Украйна все още има сериозни уязвими места, включително липсата на противоракетни системи Patriot срещу руските балистични ракети, които удрят Киев и други градове.

Някои руски военни анализатори признават, че страната е изправена пред препятствия, които никога не е очаквала, когато започна пълномащабното нахлуване в началото на 2022 г.

Руските жертви на бойното поле надхвърлят новите попълнения от миналата зима,

казват много анализатори, което води до нарастващи спекулации, че Путин се готви да нареди задължителна мобилизация за попълване на пехотата си. Досега той избягваше тази стъпка от страх от нейната непопулярност.

В Украйна в правителството, и в много уморени, но все още решителни военни части, се разпространи увереност, че страната ще оцелее във войната, ще защити независимостта си и ще се противопостави на опита на Путин да я подчини. Но дългата борба не е приключила. Цивилните в големите градове все още могат да се изправят пред още една жестока зима, ако руските ракети унищожат окаяното им отопление и електрозахранване.

Големият въпрос обаче е кога, ако изобщо, Путин ще реши, че инвазията му му носи намаляващи ползи и нарастващи разходи, така че да приеме искането на Украйна за прекратяване на огъня, което замразява настоящите фронтови линии.

Руският лидер продължава публично да повтаря своите максималистични военни цели, включително териториални отстъпки от страна на Украйна и възстановяване на влиянието на Москва в страната. Но американските представители се надяват, че руският лидер може да е отворен за сделка, която да спре войната, при условия, с които Киев може да живее, по-късно тази година.

Путин също така твърди, че няма напредък на бойното поле, което кара много западни анализатори да преценят, че неговите генерали му дават подвеждаща картина за това как се справя армията.

"Путин изглежда е зареден с неточна информация, която го кара да вярва, че руският военен успех е все още неизбежен" в източния Донецки регион на Украйна," каза Майкъл Кофман, специалист по руските и украинските военни в Карнегиевия фонд за международен мир, вашингтонски мозъчен тръст.

Военните промени от миналата зима се отразяват в начина, по който войната се възприема сега в Москва, Киев и Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който миналата година каза на украинския президент Володимир Зеленски, че той „няма никакви козове“, похвали изобретателността на страната и нейните възможности за използване на дронове с голям обсег в сряда по време на приятелска среща с украинския лидер на срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор в Турция.

На Тръмп се представят доклади на американското разузнаване за новите ударни способности на Украйна и той е останал впечатлен от тях, докато руската общественост все повече иска войната да приключи, според двама американски служители, запознати с въпроса. Тези оценки обясняват защо Тръмп говори по-положително за Украйна в сравнение с миналата година, казаха служителите.

Руските сили все още напредват в Донецка област,

фокусът на основните им офанзивни усилия тази година. Пехотата им бавно прониква в град Константиновка, въпреки че е далеч от превземането му.

Голямата промяна тази година е, че преди това Русия напредваше бавно по почти цялата фронтова линия от над 700 мили или поне в няколко сектора едновременно.

Украинската армия е намерила отговори на тактиките, които Русия използва от миналата година, казаха анализатори. Русия разчита на комбинация от пехота, промъкваща се през слабо контролираната фронтова линия на Украйна, и дронове, насочени към украинското движение зад линиите.

Но защитниците са станали по-добри в удържането на позициите си и преследването на инфилтратори, както и в защитата срещу руски дронове със среден обсег с многопластова система за откриване, електронна намеса и малки дронове-прехващачи.

Украйна провежда собствена кампания с дронове със среден обсег срещу руската логистика зад фронтовите линии, особено на южния фронт. Руснаците досега се затрудняват да се адаптират.

А украинските части са разработили нови тактики, които комбинират пехота и дронове за провеждане на контраатаки.

Ескалиращите удари с дронове и ракети на Украйна са засегнали руски рафинерии и друга енергийна инфраструктура от Москва и Санкт Петербург до дълбоко в Сибир, показват сателитни изображения и видеозаписи от социалните медии.

Ударите все повече нарушават доставките на гориво в части от страната, а недостигът на дизел може да се превърне в проблем за руските военни, каза Музика.

Нарастващият обхват и количество на украинските дронове правят Русия неспособна да защити всички части от обширната си територия и принуждава Кремъл да реши кои градове и активи да защити.