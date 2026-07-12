24-годишната жена, арестувана с над 2 промила, е дъщерята на бизнесмена Орлин Алексиев

24-годишната жена, която самокатастрофира в три часа през нощта в неделя след опит да избяга от полицията, е дъщеря на политика Орлин Алексиев, къобщи "24 часа".

Името на дългогодишния председател на бюджетната комисия в Столичния общински съвет се появи неофициално в социалните мрежи, след като Нова тв съобщи, че родителят на дамата с 2,31 промил алкохол е дългогодишен общински съветник

Младата жена е в ареста за 24 часа след преследване с униформените на Околовръстния път в София.

Свързани статии Дъщеря на политик е хваната да шофира с над 2 промила в кръвта след гонка с полицията

Според близки на самейството е неточна информацията, разпространена от полицията, че след телефонен разговор с баща си, е отказала да подпише документите по случая. Орлин Алексиев едва тази сутрин е разбрал за инцидента с дъщеря си, те не живеят заедно.

В автомобила с нея е пътувал и приятелят й, който 23-годишен руски граждани.

Двамата са с леки наранявания, след катастрофата.

Орлин Алексиев е български политик, съветник в Столичния общински съвет в три поредни мандати от партия ГЕРБ.

За Орлин Алексиев неофициално се твърди през годините, че стои зад партията на Слави Трифонов "Има такъв народ", а при последните избори е помагал на партия "Сияние". По времето, когато партията на тв водещия беше във властта, за Орлин Алексиев пак неофициално се твърдеше, че има сериозно влияние в сферата на здравеопазването, икономиката и транспорта.