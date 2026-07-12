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Мистерия: Американският сенатор, който се срещна в петък със Зеленски, вчера умрял

Линдзи Греъм бе яростен противник на Тръмп

12.07.2026 | 12:05 ч. Обновена: 12.07.2026 | 13:04 ч. 83
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Американският сенатор Линдзи Греъм почина в „събота вечер след кратко, внезапно боледуване“, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в социалната платформа Екс на директора по комуникациите на кабинета му от днес. 

Последната публична изява на сенатор Греъм бе в петък,

когато се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Седемдесет и една годишният Греъм беше виден републиканец, представляващ в Сената щата Южна Каролина, отбелязва Ройтерс. По-рано в кариерата си той беше отявлен критик на президента на САЩ Доналд Тръмп, който му е съпартиец, но впоследствие стана един от най-лоялните му съмишленици  на Капитолийския хълм“, предаде БТА. Той не беше женен. Живееше в Сенека, Южна Каролина, предава БТА.

„Семейството на сенатор Греъм цени съпричастността на всички и моли да се зачита личното му пространство",добавят от канцеларията му.

Греъм беше избран в Сената на САЩ през 2002 г. Преди да стане член на горната камара на американския Конгрес, той влезе в долната - в Камарата на представителите, през 1994 г. от Трети избирателен район в Южна Каролина.

Като застъпник на отбраната на САЩ

той „е настоявал с последователност за резултати във войната срещу тероризма

и за защита на дълготрайните интереси на националната сигурност", пише в личния му уебсайт.

Греъм беше председател на Бюджетната комисия на Сената, както и член на Комисията по бюджетни заеми, Комисията по съдебната система и Комисията по околната среда и обществените дейности.

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