Путин: Бойците напредват, без съмнение Русия ще постигне победа

Русия, без съмнение, ще постигне победа, а нейните бойци напредват. Това заяви президентът на Руската федерация Владимир Путин в изказването си на форума на ОНФ „Всичко за победата“, предава ТАСС.

"Момчета, нашите бойци напредват", каза Путин, като отбеляза, че Русия успява, въпреки препятствията от страна на Запада, да развива икономиката си, да укрепва финансите си и да усъвършенства въоръжените сили на Руската федерация, включително благодарение на усилията на Народния фронт. "Това се получава, включително благодарение на вашите усилия – вие обединихте около себе си над 20 милиона души, граждани на Руската федерация, и събрахте не от държавата, а от гражданите, които доброволно, доверявайки ви, насочиха към целите на специалната военна операция почти 70 милиарда рубли“, посочи той. „Ето защо ни очаква, безспорно, победа."

Путин добави още, че Русия усъвършенства въоръжените си сили и постига нови резултати в областта на отбранителната промишленост.

"Усъвършенстваме въоръжените сили, постигаме нови резултати в сферата на отбранително-промишления комплекс и вървим напред", каза още той. „Отговорите на ударите по територията на Русия ще бъдат същите и няколко пъти по-мощни, а противникът ще го усеща с нарастваща сила. Нашите отговори винаги ще бъдат огледални – където и да се опитат да нанесат удари на територията на Руската федерация, ние ще отговаряме огледално, само че няколко пъти по-мощно. Врагът ще го усеща. Вече го усеща, надявам се. И ще го усеща и занапред с нарастващ мащаб“, каза Путин.