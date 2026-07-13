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Битката за "Евровизия": Останаха Бургас и София

Пловдив и Варна извън надпреварата

13.07.2026 | 16:58 ч. Обновена: 13.07.2026 | 17:03 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бургас и София останаха единствените кандидати за домакинство на "Евровизия" през 2027 г. Пловдив и Варна вече не са в надпреварата за 71-вото издание на песенния конкурс, съобщава БНТ.

Българската национална телевизия е представила актуална информация за процеса по избора на града домакин.

"Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на "Евровизия" и интереса им да бъдат домакини на това събитие, което обединява милиони хора по света със силата на музиката. Такава интензивна конкуренция между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за събитието догодина в цяла България и се надяваме, че и двата града ще бъдат част от националните тържества през май следващата година", коментира директорът на "Евровизия" Мартин Грийн.

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Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари на общинските екипи за ангажираността и подготовката при разработването и представянето на кандидатурите на Пловдив и Варна.

"Бихме искали да подчертаем, че това решение се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под въпрос неоспоримите силни страни на вашите градове или техните утвърдени традиции в музиката, културата и международните фестивали. Това създава и възможности за тяхното участие в програмата от съпътстващи събития", посочва Милотинова.

Окончателното решение се очаква скоро, а градът домакин ще бъде обявен официално през следващите седмици.

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