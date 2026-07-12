Бойко Борисов: Като станах за първи път премиер, даже нямаше и мантинели

"За съжаление минах по "Хемус" като идвах насам. За мантинелите не искам да отговарям. С 30% повече, Бог да ги прости, са загиналите. В тези натоварени дни камионите трябва да се спират, както ги спирахме ние. Аз като станах за първи път премиер нямаше и мантинели. Между Пазарджик и Пловдив беше писта, летище.

Почнахме по една, видяхме, че не върши много работа. После двойни мантинели",

това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ловеч, където е за националната академия "Новите умове".

Той коментира и предстоящите президентски избори. "Кандидат президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия. Това може да стане с всеобщи усилия. Начинът, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех", обясни той.

"Президентската двойка и конституционните съдии нямат отношения към партията. В момента, в който се изберат, те трябва да са независими", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и бюджета, който според него трябва да се изтегли. "Истински им завиждам за начина, по който ги щадите. Като знам към нас как сте се държали за всяко нещо", каза той.

"Категорично против сме бюджета. Да сравняваме първите три мои правителства, когато

България беше давана за пример във финансовата дисциплина.

Ние понесохме всички щети, изчистихме дефицитите", заяви Борисов.

"Години наред на всяко изказване си казвал да се дадат пари на лекари, учители, МВР и т.н. Сега имаш възможност да го направиш и теглиш дълг. В петък ни наложиха процедура по свръхдефицит. След два месеца трябва да внесат новия бюджет за 2027 г., тогава ще видим какви ще бъдат параметрите", коментира още лидерът на ГЕРБ.

По думите му "едно с едно обещанията им не съвпадат". "Едно изпълниха, взеха ми охраната, за да ме принудят да си стоя във вкъщи. Имат изпълнено обещание, за да съм точен в изказването си", поправи се Борисов и уточни, че си излиза свободно, като си поема "сам риска".

"Целта им оправдава средствата - да минат президентските и местните избори", каза още той.

"Правителството на Желязков събра 14 млрд. лева повече от предишната година.

И Асен Василев повтори цифрата много пъти. Сега, когато идват честните, те казват, че с 800 млн. евро ще съберат по-малко. Добре де, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари? Хем ще събереш по-малко, хем вдигаш дефицита и взимаш заеми. Кое от двете е истина?", попита лидерът на ГЕРБ.

Той обясни, че от ГЕРБ се въздържали, защото искали да им дадат толеранс.

"Въздържал се" е против, но по-мека форма, обясни Борисов.

Борисов каза, че не иска да се превръща в "критикар по всички теми",

защото и те са грешали. "Ключови са няколко въпроса. Европейската система официално ни налага процедура по свръхдефицит. Това не е червена лампа, а червен картон - сменете си бюджета, това е недопустимо", каза още той и отново напомни, че като бил в аналогична ситуация при първите си три правителства, не се е оправдавал с никой.

За казуса с незаконното строителство във варненската местност "Баба Алино" каза, че там "Коцев си отговаря".

"С тези нови 10 млрд. дълг в следващите правителства нищо няма да може да се строи. Ще се чисти дълг. Каквото сме си направили, това ще сърбаме всички. И ние направихме много глупости последната година и резултатът справедливо беше такъв. Да ни се зачитат глупостите и грешките, но и всичко добро, което направихме за България. Искам и доброто, и лошото да бъдат оценени", завърши лидерът на ГЕРБ.